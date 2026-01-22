500 мероприятий и 800 тысяч гостей: Лиепая готовится к году Европейской столицы культуры

Впереди еще несколько вызовов — от продюсирования мероприятий до вопросов инфраструктуры и доступности. Однако организаторы смотрят дальше одного года. «Устойчивыми результатами станет то, что мы создали вместе с сообществами — программы волонтеров, молодежи и районов», — отмечает Лаздане, добавляя, что цель — поместить Лиепаю, Южный Курземе и Кулдигу на культурную карту Европы как привлекательное и устойчивое направление.