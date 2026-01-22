500 мероприятий и 800 тысяч гостей: Лиепая готовится к году Европейской столицы культуры
В этом году Лиепая вместе с Южным Курземе и Кулдигой активно готовится к году Европейской столицы культуры, и подготовка вступает в новый этап.
В программе TV3 «900 sekundes» руководитель по связям с общественностью и маркетингу фонда «Лиепая 2027» Зита Лаздане подчеркивает, что большое волнение постепенно сменилось уверенностью.
«Если в предыдущие годы было большое беспокойство, то сейчас наступило спокойствие — основа создана, и мы очень тщательно работали», — отмечает она, подчеркивая, что программа создается вместе со всем регионом, а не только одним городом.
Программа Европейской столицы культуры охватит и современное искусство, и классическую музыку, и междисциплинарные проекты, и в нее войдет более 500 различных событий. Полный календарь мероприятий организаторы обещают представить 25 февраля.
«Нужно немного подождать, но терпение окупится», — говорит Лаздане. Она поясняет, что решение работать шире — вовлекая Южный Курземе и Кулдигу — было осознанным: «Проект Европейской столицы культуры требует, чтобы города работали вместе с окружающим регионом».
Важная роль в программе отведена вовлечению местных жителей и творческих профессионалов — уже прошли международные и региональные конкурсы проектов, инициативы общин и молодежи. «Это история не только о туристах — в первую очередь это о том, чтобы каждый житель Курземе и житель Латвии испытывал гордость за свое место», — подчеркивает Лаздане.
Одновременно поставлена и очень амбициозная цель в сфере туризма — привлечь на 15% больше посетителей, чем ранее. «Если смотреть только на Лиепаю, это примерно 250 тысяч туристов в год, но если добавить весь регион, цель — привезти около 800 тысяч посетителей», — поясняет Лаздане.
Впереди еще несколько вызовов — от продюсирования мероприятий до вопросов инфраструктуры и доступности. Однако организаторы смотрят дальше одного года. «Устойчивыми результатами станет то, что мы создали вместе с сообществами — программы волонтеров, молодежи и районов», — отмечает Лаздане, добавляя, что цель — поместить Лиепаю, Южный Курземе и Кулдигу на культурную карту Европы как привлекательное и устойчивое направление.