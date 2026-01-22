Сейму предложили продлить льготный режим для свободных портов до конца 2050 года

Крупномасштабные промышленные и инфраструктурные проекты по своей природе требуют долгосрочного планирования, как правило, на 15-20 лет, включая срок окупаемости инвестиций и выполнение обязательств перед финансирующими организациями. Ситуация, когда применение налоговых льгот ограничено периодом значительно меньшим, чем жизненный цикл инвестиций, создает неопределенность в отношении экономической жизнеспособности проектов на протяжении всего срока их реализации, считают в министерстве.