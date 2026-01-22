В центре Риги троллейбус столкнулся с велосипедистом
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В четверг утром на улице Чака в Риге произошло столкновение троллейбуса и велосипедиста.

Вызов на место происшествия правоохранители получили в 9.03. В дорожно-транспортном происшествии пострадал велосипедист, который передан под наблюдение медиков.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что помощь была оказана одному человеку, получившему политравму. После оказания помощи на месте происшествия его доставили в медицинское учреждение.

Темы

РигаАлександра Чака

