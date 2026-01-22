Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:51
В центре Риги троллейбус столкнулся с велосипедистом
В четверг утром на улице Чака в Риге произошло столкновение троллейбуса и велосипедиста.
Вызов на место происшествия правоохранители получили в 9.03. В дорожно-транспортном происшествии пострадал велосипедист, который передан под наблюдение медиков.
В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что помощь была оказана одному человеку, получившему политравму. После оказания помощи на месте происшествия его доставили в медицинское учреждение.