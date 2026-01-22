Судья Суда ЕС назвала главную угрозу для Евросоюза: "Ценности перестают быть общими"
Судья Суда ЕС Инета Зиемеле заявила, что размывание общего понимания базовых ценностей в странах Евросоюза становится прямым риском для всего ЕС — особенно в вопросах независимости судебной власти.
Отвечая на вопрос о том, с какими основными угрозами она чаще всего сталкивается как судья, Зиемеле упомянула случаи, когда понимание ценностей среди государств-членов ЕС не настолько едино, как хотелось бы.
"Это общее правовое пространство, где наши граждане, бизнес и капитал могут свободно перемещаться без границ в пределах одной относительно большой территории, требует общего понимания ценностей, которые лежат в основе этой правовой системы", - подчеркнула она, упомянув, например, ценности, связанные с независимостью судебной власти.
"В тот момент, когда эти ценности меняются в той или иной стране, это становится вызовом и серьезной угрозой для Европейского союза", - сказала Зиемеле.
Судья также подчеркнула, что латвийские юристы должны очень серьезно и глубоко знать европейское право. 20 лет в этом правовом пространстве - это "ничто", чтобы понять, как оно развивалось на протяжении 70 лет.
"Мы должны проделать довольно серьезную работу, чтобы чувствовать себя действительно комфортно в этом правовом пространстве", - сказала Зиемеле.
Зиемеле отметила, что на следующей неделе в Большой палате суда ЕС будет рассматриваться латвийское дело, поступившее из Конституционного суда.