Провокации и угрозы каждый день: с чем сталкиваются сотрудники Музея оккупации в Риге
фото: LETA
Музей оккупации в Риге.
Провокации и угрозы каждый день: с чем сталкиваются сотрудники Музея оккупации в Риге

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Сотрудники Музея оккупации Латвии продолжают работать под давлением провокаций, угроз и демонстративных политических жестов, однако руководство отмечает: персонал готов к таким вызовам.

Сотрудники Музея оккупации Латвии продолжают регулярно сталкиваться с провокациями и эмоциональными атаками, включая агрессивные телефонные звонки. Об этом рассказала директор музея Солвита Виба в эфире телеканала TV3. По ее словам, провокации носят разный характер — от вандализма до демонстративных политических жестов со стороны посетителей.

Так, недавно один из гостей музея попытался расплатиться за билет российскими рублями, демонстрируя свою позицию.

Виба отметила, что в прошлом году в полицию были поданы заявления по фактам разбитых стекол в Угловом доме", а также по поводу телефонных угроз и провокаций. Правоохранительным органам известны личности причастных к этим инцидентам. При этом директор музея подчеркнула, что общее количество подобных случаев постепенно сокращается.

Несмотря на давление, сотрудники музея, по словам Вибы, обладают высокой психологической устойчивостью и готовы к работе в сложной эмоциональной обстановке.

Одновременно продолжается судебная история, связанная с поджогом Музея оккупации. В ближайшее время ожидается апелляционное разбирательство, однако конкретная дата заседания пока не определена.

В ночь на 28 февраля 2024 года в помещения Музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью.

Напомним, в марте прошлого года Рижский городской суд признал трех обвиняемых — Константина Энгельса, Виталия Лукьяновича и Валентина Размерицу — виновными в поджоге музея и приговорил их к нескольким годам лишения свободы.

