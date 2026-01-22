Провокации и угрозы каждый день: с чем сталкиваются сотрудники Музея оккупации в Риге
Сотрудники Музея оккупации Латвии продолжают работать под давлением провокаций, угроз и демонстративных политических жестов, однако руководство отмечает: персонал готов к таким вызовам.
Сотрудники Музея оккупации Латвии продолжают регулярно сталкиваться с провокациями и эмоциональными атаками, включая агрессивные телефонные звонки. Об этом рассказала директор музея Солвита Виба в эфире телеканала TV3. По ее словам, провокации носят разный характер — от вандализма до демонстративных политических жестов со стороны посетителей.
Так, недавно один из гостей музея попытался расплатиться за билет российскими рублями, демонстрируя свою позицию.
Виба отметила, что в прошлом году в полицию были поданы заявления по фактам разбитых стекол в Угловом доме", а также по поводу телефонных угроз и провокаций. Правоохранительным органам известны личности причастных к этим инцидентам. При этом директор музея подчеркнула, что общее количество подобных случаев постепенно сокращается.
Несмотря на давление, сотрудники музея, по словам Вибы, обладают высокой психологической устойчивостью и готовы к работе в сложной эмоциональной обстановке.
Одновременно продолжается судебная история, связанная с поджогом Музея оккупации. В ближайшее время ожидается апелляционное разбирательство, однако конкретная дата заседания пока не определена.
Преступник попытался поджечь Музей оккупации в Риге
В ночь на 28 февраля 2024 года в помещения Музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью.
Напомним, в марте прошлого года Рижский городской суд признал трех обвиняемых — Константина Энгельса, Виталия Лукьяновича и Валентина Размерицу — виновными в поджоге музея и приговорил их к нескольким годам лишения свободы.