Так сложилось исторически: в Латвии госслужащие на одинаковых должностях получают разные зарплаты

"Реформа системы вознаграждения была необходима, однако созданная система не обеспечивает равную и конкурентоспособную зарплату, если при ее внедрении во всем госуправлении последовательно не соблюдается цель реформы. Результаты ревизии показывают, что проблема не в размере доступных средств для госуправления в целом, а в их распределении. Пока оплата труда определяется исторически сложившимся базовым финансированием, равная оплата за равноценную работу невозможна. При этом доклад ревизии касается не только цифр, но и ценностей - справедливости и уважительного отношения к каждому", - подчеркнул член совета Госконтроля Гатис Литвинс.