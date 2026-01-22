История лебединой верности: спасатели сняли с озера пару замерзающих птиц

Как рассказывают волонтеры, история этих лебедей — еще и история верности и того, как быть вместе до конца. Самка из-за сломанного крыла не могла улететь, и самец остался рядом с ней на замерзшем озере, пока сам полностью не обессилел. Даже сейчас птицы продолжают присматривать друг за другом.