История лебединой верности: спасатели сняли с озера пару замерзающих птиц
В селе Спунциемс спасатели из организации Drauga spārns сняли с замерзшего озера двух обессилевших лебедей — самец несколько дней не покидал раненую самку. Сейчас птиц лечат и выхаживают, а приют работает лишь на пожертвования.
Добровольцы-спасатели из Drauga spārns сняли с замерзшего озера в Спунциемсе двух лебедей — местные жители сообщили, что птицы несколько дней лежали на льду, не в силах подняться и явно теряли силы. Ослабленных птиц лечат и кормят специальным кормом, поскольку самостоятельно есть они отказываются, сообщает LSM+.
Как рассказывают волонтеры, история этих лебедей — еще и история верности и того, как быть вместе до конца. Самка из-за сломанного крыла не могла улететь, и самец остался рядом с ней на замерзшем озере, пока сам полностью не обессилел. Даже сейчас птицы продолжают присматривать друг за другом.
Медицинский сотрудник общества Drauga spārns Байба Вирсниеце отмечает: «Они поддерживают друг друга, изо всех сил стремятся быть рядом. Одному делают процедуры — второй переживает. Иногда даже подбегает, шипя».
Скорее всего, обеим птицам в обществе предоставят пожизненный приют, поскольку из-за поврежденного крыла они уже не смогут вернуться в дикую природу. В этом смысле хорошо, что они попали сюда вместе.
Сейчас Drauga spārns получает множество просьб о помощи лебедям. За месяц в качестве пациентов здесь приняли уже 30 крупных птиц. Доброволец общества Эдвин Дорофеев рассказал, что обращения поступают ежедневно.
Холодная зима — тяжелое время и для самих спасателей, поскольку без поддержки людей помочь всем невозможно. Общество помощи диким птицам Drauga spārns не получает финансирования ни от государства, ни от самоуправлений и работает исключительно за счет пожертвований. Каждый взнос — это еще один шанс для птицы выжить.