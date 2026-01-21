Грипп наступает: в Латвии резкий рост заболеваемости

Доля положительных результатов на Covid-19 снизилась и составила 6,5%. Было проведено 554 теста, из которых 36, или 6,5% подтвердили наличие вируса. На прошлой неделе в больницы поступили 73 пациента с подтвержденной инфекцией Covid-19. В то же время количество госпитализаций с Covid-19 снизилось, однако на прошлой неделе было зарегистрировано четыре смерти пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. Всего с начала года было зарегистрировано 12 смертей, а в 2025 году зарегистрировано 132 смерти пациентов с Covid-19.