ЕС закрывает лазейку: топливо из российской нефти больше не пройдет на рынок
В ЕС вступил в силу запрет на импорт топлива из третьих стран, если оно произведено из российской нефти. Новые правила закрывают лазейки в санкциях и требуют от импортеров доказательств происхождения сырья.
Со среды в Европейском союзе действует ограничение, запрещающее импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. Цель этой меры – усилить санкции ЕС против России, повысить прозрачность цепочек поставок и гарантировать, что на рынок ЕС не попадет топливо, произведенное из сырой нефти российского происхождения.
В результате этого изменения будут исключены ситуации, когда российская нефть попадает на рынок Европейского союза окольными путями, то есть нефтепродукты, переработанные в третьей стране, не будут допущены в ЕС, если сырая нефть, использованная для их производства, происходит из России.
Импортеры нефтепродуктов в дальнейшем должны будут доказывать не только происхождение конечного продукта, но и происхождение сырой нефти, использованной при его производстве. «Это изменение положит конец ситуации, когда даже малейшей переработки было достаточно для легализации дальнейшей продажи нефти российского происхождения. Отныне для компаний вводятся более широкие обязательства по должной осмотрительности, цель которых — убедиться в отсутствии связи импортируемых или перерабатываемых нефтепродуктов с Россией. Таким образом, Европейский союз делает важный шаг в направлении пресечения финансирования российской военной машины», — поясняют эксперты.
Ограничения не распространяются на нефтепродукты, импортируемые из таких третьих стран, как Канада, Норвегия, США, Великобритания и Швейцария. Для тех третьих стран, которые экспортируют в Европейский союз нефтепродукты, произведенные из сырой нефти, добытой в их собственной стране, применяется упрощенный порядок.
Новая мера является частью 18-го пакета санкций Европейского союза, для которого действовал переходный период. Цель вступившего в силу порядка – ограничить использование энергетических доходов России для финансирования военных действий и закрыть существующие пробелы в применении санкций.