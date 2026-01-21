ЕС закрывает лазейку: топливо из российской нефти больше не пройдет на рынок

Импортеры нефтепродуктов в дальнейшем должны будут доказывать не только происхождение конечного продукта, но и происхождение сырой нефти, использованной при его производстве. «Это изменение положит конец ситуации, когда даже малейшей переработки было достаточно для легализации дальнейшей продажи нефти российского происхождения. Отныне для компаний вводятся более широкие обязательства по должной осмотрительности, цель которых — убедиться в отсутствии связи импортируемых или перерабатываемых нефтепродуктов с Россией. Таким образом, Европейский союз делает важный шаг в направлении пресечения финансирования российской военной машины», — поясняют эксперты.