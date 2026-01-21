Депутаты Сейма: методы Трампа могут не нравиться, но его плюсы для Латвии очевидны

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение") также указала на позитивные сигналы со стороны Вашингтона. "Конгресс США выделил дополнительное финансирование на оборону Балтии в рамках "Балтийской инициативы безопасности". В этом году это 175 миллионов. "Там, где есть сотрудничество в сфере безопасности, отношения сейчас хорошие. Кроме того, у нас есть крупные закупки в США - мы их ждем, и процесс продолжается", - сказала Мурниеце.