В школах Риги организуют летний досуг для учеников начальной школы до Лиго

В самоуправлении пояснили, что цель мероприятий, организованных общеобразовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, культуры и спорта, - обеспечить школьникам учреждений возможность бесплатного содержательного досуга в летние каникулы. Это станет одним из инструментов в распоряжении директоров школ для содействия внедрению системы единой школы и поддержкой для родителей, которые зачастую во время школьных каникул не имеют возможности присматривать за детьми.