В Алуксне впервые в зимний сезон откроют смотровую башню - посещение будет стоить 1 евро

25 января в Алуксне впервые в зимний сезон для посетителей будет открыта смотровая башня в парке Темплякална (Tempļa kalns). Подняться на башню можно будет с 12:00 до 14:00. Стоимость посещения составляет 1 евро, расчет — только наличными, сообщает туристический портал VisitAluksne.lv.