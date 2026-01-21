В Алуксне впервые в зимний сезон откроют смотровую башню - посещение будет стоить 1 евро
фото: facebook.com/aluksnesskatutornis
В Алуксне 25 января откроют смотровую башню.
В Алуксне впервые в зимний сезон откроют смотровую башню - посещение будет стоить 1 евро

В воскресенье, 25 января, в Алуксне впервые в зимний сезон откроют для посетителей смотровую башню в парке Темплякална.

25 января в Алуксне впервые в зимний сезон для посетителей будет открыта смотровая башня в парке Темплякална (Tempļa kalns). Подняться на башню можно будет с 12:00 до 14:00. Стоимость посещения составляет 1 евро, расчет — только наличными, сообщает туристический портал VisitAluksne.lv. 

Как отмечают организаторы, башня позволит увидеть зимний Алуксне с высоты 37,8 метра: панораму города, заснеженные деревья, озеро и окрестности Темплякална. 

Для посетителей также предусмотрена возможность совместить подъем с небольшим пикником: рядом с башней планируется костер, на котором можно будет поджарить принесенные с собой сосиски. 

