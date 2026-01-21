В Даугавпилсе пьяная прогулка по льду едва не закончилась трагедией

Полицейские потребовали, чтобы мужчина немедленно сошел со льда, но тот проигнорировал требование и продолжил переходить реку, подвергая свою жизнь опасности. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники муниципальной полиции отправились на противоположный берег реки, где им удалось задержать мужчину. "В тот момент, когда человек был доставлен на берег, лед проломился, но ущерб ограничился мокрыми ногами", - сообщили в самоуправлении.