2500 евро за идею: Рига приглашает художников оформить туннель у Центрального рынка

Рижский планировочный регион в последние годы в проекте Urban ReLeaf изучает, как климатические изменения влияют на городскую среду. В Риге исследуются тепловые острова и качество воздуха (частицы PM2,5). Летом прошлого года жители центра Риги участвовали в измерениях теплового дискомфорта, нося с собой умные датчики, которые позволяли фиксировать места, где в солнечную погоду становится особенно жарко. Ранее жители также измеряли загрязнение воздуха в своих домах с помощью специальных устройств; всего было размещено 20 датчиков в разных точках центра города и рядом с ним.