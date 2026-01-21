2500 евро за идею: Рига приглашает художников оформить туннель у Центрального рынка
Рижский планировочный регион совместно с Рижской думой в рамках международного проекта Urban ReLeaf приглашает художников и представителей креативных индустрий подать заявки на создание мурала (настенной росписи) в Риге на тему климатических историй города.
Мурал планируется разместить в туннеле рядом с Рижским Центральным вокзалом и Рижским Центральным рынком. Организаторы подчеркивают, что работа должна быть создана в сотрудничестве с местными сообществами жителей и отражать мотив зеленого города, сообщает LSM.lv.
В рамках темы допускается рассматривать вопросы климатической устойчивости, зеленой городской среды, здоровья города и смежные направления.
Как отмечает эксперт по пространственному планированию Рижского планировочного региона и руководитель проекта Urban ReLeaf в Латвии Сабине Скудра, идея мурала возникла для того, чтобы привлечь внимание рижан к климатическим изменениям в городской среде: с ростом температур все большую роль в планировании начинают играть эффективное использование зеленых зон, озеленение, водные элементы, устойчивая инфраструктура и меры по успокоению трафика, а также вовлечение жителей в процессы планирования.
К участию приглашаются кураторы, продюсеры, визуальные художники и творческие объединения с опытом совместного создания проектов или вовлечения местных сообществ.
Предусмотрен гонорар 2500 евро (технические расходы на создание самого мурала в эту сумму не включены). Подать заявку можно до 6 февраля, реализация мурала запланирована до середины года.
Рижский планировочный регион в последние годы в проекте Urban ReLeaf изучает, как климатические изменения влияют на городскую среду. В Риге исследуются тепловые острова и качество воздуха (частицы PM2,5). Летом прошлого года жители центра Риги участвовали в измерениях теплового дискомфорта, нося с собой умные датчики, которые позволяли фиксировать места, где в солнечную погоду становится особенно жарко. Ранее жители также измеряли загрязнение воздуха в своих домах с помощью специальных устройств; всего было размещено 20 датчиков в разных точках центра города и рядом с ним.