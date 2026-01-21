Синоптики предупредили: февраль в Латвии, вероятно, будет холоднее нормы
После относительно мягких суток 22 января, которые станут самыми теплыми на этой неделе, Латвию ждет новый виток похолодания, а затем внимание синоптиков переключается на начало февраля.
22 января станет самыми теплыми сутками на этой неделе: температура воздуха поднимется до -2..-8 градусов, будет дуть умеренно сильный восточный ветер, из-за может возникать ощущение, что воздух холоднее. Местами выпадет небольшой снег, ветер местами будет поднимать с земли старый снег - ожидается метель.
В последующие дни температура воздуха постепенно понизится, в воскресенье утром во многих районах страны, особенно в Латгале и Видземе, мороз может достигнуть -20 градусов. На следующей неделе морозы временами будут крепче -20 градусов. Прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег, ветер - восточный от слабого до умеренного.
Нынешние прогнозы на начало февраля свидетельствуют о вероятности как сильного похолодания, так и незначительной оттепели. В целом ожидается, что февраль будет прохладнее нормы.