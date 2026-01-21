Синоптики предупредили: февраль в Латвии, вероятно, будет холоднее нормы

В последующие дни температура воздуха постепенно понизится, в воскресенье утром во многих районах страны, особенно в Латгале и Видземе, мороз может достигнуть -20 градусов. На следующей неделе морозы временами будут крепче -20 градусов. Прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег, ветер - восточный от слабого до умеренного.