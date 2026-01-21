Смертельное ДТП в Латгале: водитель Opel погиб при съезде с дороги

За минувшие сутки в Латвии произошло одно дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями, в результате которого погиб один человек, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация. Всего в стране зарегистрировано 161 ДТП, в трех из них четверо пострадавших.