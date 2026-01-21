Смертельное ДТП в Латгале: водитель Opel погиб при съезде с дороги
За сутки в Латвии зарегистрировано 161 ДТП, одно — со смертельным исходом. Водитель Opel погиб в Латгальском регионе при съезде с дороги.
За минувшие сутки в Латвии произошло одно дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями, в результате которого погиб один человек, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация. Всего в стране зарегистрировано 161 ДТП, в трех из них четверо пострадавших.
ДТП с погибшим произошло в Латгальском регионе. В полиции пояснили, что в Ликснской волости Аугшдаугавского края при невыясненных обстоятельствах с дороги съехало транспортное средство Opel. На месте происшествия констатирована смерть водителя. В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства происшествия.
За минувшие сутки были задержаны двое водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще двое - под воздействием наркотических веществ. Начаты четыре уголовных процесса по факту управления транспортным средством в состоянии тяжелого опьянения.
Всего за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 420 административных протоколов, в том числе 114 за превышение скорости.