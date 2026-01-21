Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Морозы до -12 и усиление ветра: прогноз на середину недели
В среду в Латвии ожидается переменчивая погода: местами возможны кратковременные прояснения и небольшой снег, туман рассеется, а восточный ветер усилится.
В среду в отдельных местах Латвии ожидаются прояснения и местами - небольшой снег. Туман рассеется, иней постепенно осыплется. Восточный ветер станет умеренным, вечером на мысе Колка ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит -3...-9 градусов, местами в южной части страны - от -10 до -12 градусов.
В Риге не ожидается значительных осадков, будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха вечером поднимется до -6 градусов.