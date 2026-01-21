Шокирующая правда о латвийском шоу SuperBingo: что происходит, когда камеры выключаются
Ведущий латвийского телешоу SuperBingo Арманд Симсонс рассказал, что выигрыш в лотерею не всегда приносит радость: некоторые победители разочаровываются призами, а крупные суммы денег становятся источником стресса и проблем.
Лотерейное телешоу SuperBingo на протяжении многих лет остается одним из самых популярных развлекательных проектов в Латвии. Одни зрители предпочитают наблюдать за происходящим на экране, другие решаются испытать удачу. Однако, как выясняется, выигрыш далеко не всегда вызывает восторг у победителей.
Многолетний ведущий программы Арманд Симсонс в подкасте "Pats krējumiņš" поделился закулисными историями, которые редко становятся достоянием публики. По его словам, нередки случаи, когда участники оказываются недовольны даже крупными призами. Так, некоторые победители, выиграв автомобиль, просят заменить его на денежный эквивалент. Однако правила игры однозначны: если разыгрывается машина, именно она и является призом, а денежная альтернатива не предусмотрена.
Но даже денежные выигрыши, по словам Симсонса, могут приносить разочарование. Он вспомнил случай, когда мужчина после эфира признался: "Лучше бы я вообще не выигрывал". Причина оказалась неожиданной — после победы внезапно объявились люди, которые годами не проявляли никакого интереса к его жизни.
Ведущий подчеркивает, что тема денег крайне чувствительна. Когда человек появляется на телевидении и становится известно о его выигрыше, начинаются звонки, просьбы и контакты со стороны друзей, знакомых и даже дальних родственников.