Шокирующая правда о латвийском шоу SuperBingo: что происходит, когда камеры выключаются

Но даже денежные выигрыши, по словам Симсонса, могут приносить разочарование. Он вспомнил случай, когда мужчина после эфира признался: "Лучше бы я вообще не выигрывал". Причина оказалась неожиданной — после победы внезапно объявились люди, которые годами не проявляли никакого интереса к его жизни.