Мы доверяем им своих детей, а платим минимум: Ванага о проблеме детсадов

Профсоюз также предлагает на национальном уровне постепенно перевести оплату труда дошкольных педагогов на государственный бюджет. Это позволило бы самоуправлениям высвободить средства и направить их на повышение зарплат помощникам воспитателей. «Это люди, которым мы доверяем самое дорогое — своих детей. Они заботятся об их образовании, развитии и безопасности, но при этом им говорят: вот вам минимальная зарплата», — отметила Ванага, подчеркнув необходимость срочного пересмотра системы оплаты труда в дошкольном образовании.