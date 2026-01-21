Мы доверяем им своих детей, а платим минимум: Ванага о проблеме детсадов
Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила, что помощники воспитателей в детских садах получают минимальную зарплату, несмотря на значительный объем педагогических обязанностей и ответственность за безопасность и развитие детей.
В эфире программы «Preses klubs» на TV24 председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага обратила внимание на несоразмерность обязанностей и оплаты труда помощников воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях, которых чаще называют нянями.
По словам Ванаги, формально эти сотрудники считаются техническим персоналом, однако действующие нормативные акты предусматривают их активное участие в педагогическом процессе. Они вовлечены в воспитание, развитие и повседневное обучение детей, а также отвечают за их эмоциональную и физическую безопасность.
При этом большинство помощников воспитателей получают минимальную заработную плату. Ванага подчеркнула, что такая ситуация несправедлива, учитывая объем ответственности и нехватку педагогических кадров в детских садах.
Профсоюз также предлагает на национальном уровне постепенно перевести оплату труда дошкольных педагогов на государственный бюджет. Это позволило бы самоуправлениям высвободить средства и направить их на повышение зарплат помощникам воспитателей. «Это люди, которым мы доверяем самое дорогое — своих детей. Они заботятся об их образовании, развитии и безопасности, но при этом им говорят: вот вам минимальная зарплата», — отметила Ванага, подчеркнув необходимость срочного пересмотра системы оплаты труда в дошкольном образовании.