Кабмин Латвии принял в гражданство 44 человека: половина из них - русские

Всего в гражданство Латвии в порядке натурализации приняты 150 843 человека: в 1995 году — 984; в 1996 году — 3 016; в 1997 году — 2 992; в 1998 году — 4 439; в 1999 году — 12 427; в 2000 году — 14 900; в 2001 году — 10 637; в 2002 году — 9 844; в 2003 году — 10 049; в 2004 году — 16 064; в 2005 году — 19 169; в 2006 году — 16 439; в 2007 году — 6 826; в 2008 году — 3 004; в 2009 году — 2 080; в 2010 году — 2 336; в 2011 году — 2 467; в 2012 году — 2 213; в 2013 году — 1 732; в 2014 году — 939; в 2015 году — 971; в 2016 году — 987; в 2017 году — 915; в 2018 году — 930; в 2019 году — 808; в 2020 году — 725; в 2021 году — 419; в 2022 году — 518; в 2023 году — 586; в 2024 году — 694; в 2025 году — 724 человека.