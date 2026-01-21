Автоводителям на заметку: для легковых машин в Латвии ввели новые требования
В Европейском союзе незаметно вступило в силу изменение, которое затрагивает все новые модели автомобилей и их световые системы. Разумеется, правило будет действовать и в Латвии.
Изменение распространяется на все новые модели автомобилей, которые производятся с 22 сентября 2024 года. Как отмечают европейские СМИ, интересно, что это изменение произошло без лишнего шума — Европейский союз не делал по этому поводу никаких отдельных заявлений.
Это изменение означает, что у новых автомобилей задние фонари будут включены даже в дневное время. Новые правила предусматривают, что задние фонари должны быть включены, когда уровень дневного освещения находится в диапазоне от 1000 до 7000 люкс. На практике это означает, что они будут включены почти всегда, поскольку 7000 люкс соответствует солнечному или пасмурному дню. Если освещенность падает ниже 1000 люкс, у транспортного средства уже должны быть включены ближние фары.
Автомобили, которые получили одобрение стандартов до 22 сентября 2024 года, могут продолжать движение с выключенными задними фонарями. При этом есть предложения, что после 2027 года продажа новых автомобилей без включенных задних фонарей будет запрещена.