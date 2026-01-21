Автоводителям на заметку: для легковых машин в Латвии ввели новые требования

Это изменение означает, что у новых автомобилей задние фонари будут включены даже в дневное время. Новые правила предусматривают, что задние фонари должны быть включены, когда уровень дневного освещения находится в диапазоне от 1000 до 7000 люкс. На практике это означает, что они будут включены почти всегда, поскольку 7000 люкс соответствует солнечному или пасмурному дню. Если освещенность падает ниже 1000 люкс, у транспортного средства уже должны быть включены ближние фары.