Силиня: свободу нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся даже в наши дни
Свободу сегодня по-прежнему нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и следует благодарить тех, кто защищает Латвию, заявила премьер-министр Эвика Силиня на торжественной части заседания правительства, посвященной 35-летию баррикад 1991 года.
В своем выступлении она подчеркнула, что события 1991 года позволили людям жить в правовом и демократическом государстве. Тогда на защиту независимости встали не только глава правительства Ивар Годманис и весь Совет министров, но и латвийский народ.
Премьер выразила благодарность Годманису как руководителю правительства того времени, остальным министрам и сотрудникам Госканцелярии.
На Домской площади зажжен костер памяти баррикад 1991 года (2026)
На Домской площади состоялось зажжение костра в память о баррикадах 1991 года.
После выступления Силини все присутствующие исполнили гимн Латвии вместе с певицей Иевой Акуратере, которая считается одним из символов независимости страны.
Акуратере подчеркнула, что верит в молодое поколение, и все молодые люди, с которыми она сталкивается, - настоящие патриоты своей страны.
На заседании к членам правительства обратился и Годманис, отметив, что участники баррикад проявили смелость во время январских событий, и пожелав смелости также тем, кто сегодня занимает руководящие посты в стране.
Президент Общества участников баррикад 1991 года, директор Музея баррикад 1991 года Ренарс Заляйс подчеркнул, что баррикады - лишь один из трех случаев в мировой истории, когда стране удалось отстоять независимость ненасильственными методами сопротивления. Он призвал членов правительства предпринять шаги, чтобы баррикады были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он также сообщил, что 27 января в здании Европейского парламента в Брюсселе откроется выставка о баррикадах 1991 года.
На заседании присутствовали также родственники погибших на баррикадах. Их память присутствующие почтили минутой молчания.
Возложение цветов у памятника Свободы (20.01.26)
С 1997 года 20 января отмечается как День памяти защитников баррикад.