Силиня: свободу нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся даже в наши дни

Президент Общества участников баррикад 1991 года, директор Музея баррикад 1991 года Ренарс Заляйс подчеркнул, что баррикады - лишь один из трех случаев в мировой истории, когда стране удалось отстоять независимость ненасильственными методами сопротивления. Он призвал членов правительства предпринять шаги, чтобы баррикады были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он также сообщил, что 27 января в здании Европейского парламента в Брюсселе откроется выставка о баррикадах 1991 года.