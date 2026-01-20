Рижане продолжают убегать из столицы в самый молодой город Латвии
фото: LETA
Знаменитый марупский удод заманивает столичных жителей.
Рижане продолжают убегать из столицы в самый молодой город Латвии

По сравнению с 2024 годом в прошлом году численность населения в Марупе опять увеличилась, свидетельствует информация, размещенная на сайте самоуправления.

В начале 2025 года в Марупском крае проживало 40 700 жителей, а в начале этого года — уже 40 858 жителей. И в предыдущие годы число жителей в крае росло, в основном, за счет переселенцев из Риги.

Количество новорожденных осталось практически неизменным: в 2024 году в Марупском крае родились 396 детей, а в прошлом году — 395.

В крае скончался 231 житель, что на 13 человек больше, чем в 2024 году.

Незначительно выросло и число браков. Если в 2024 году в крае было зарегистрировано 177 браков, то в прошлом году — 185.

В прошлом году самыми популярными именами для девочек в Марупском крае были Марта и Сара, а для мальчиков — Теодор.

Из-за большого числа детей (переселяются сюда из Риги преимущественно молодые семьи с детьми) Марупе также является самым молодым городом Латвии по среднему возрасту жителей. 

