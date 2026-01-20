Лед на реках и озерах Латвии местами достиг 30 см и больше: где сейчас безопаснее всего
В водоемах Латвии продолжает образовываться и укрепляться лед, его толщина местами достигает 30 и более сантиметров, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
20 января самая толстая ледяная корка была зафиксирована на Лиелупе у Стальгене — 36 сантиметров у берега. В то же время на Лиелупе у Слоки средняя толщина льда составляет 14 сантиметров. По измерениям, проведенным днем ранее, у Елгавы Лиелупе покрыта льдом толщиной 16 сантиметров, а на реке Муса у Бауски толщина льда у берега достигает 18 сантиметров.
На Алуксненском озере средняя толщина льда увеличилась до 30 сантиметров. На этой неделе измерения также проводились на озерах Усмас и Кишэзерс, где толщина льда составила соответственно 12 и 19 сантиметров.
На Даугаве у Саулкалне в понедельник измерена ледяная корка толщиной девять сантиметров, а в Беларуси толщина льда на Даугаве достигает 14–17 сантиметров.
На Малой Югле толщина льда составляет девять сантиметров у Сунтажи, 19 сантиметров у устья и 26 сантиметров у Старини. Большую Юглу у Закюмуйжи и реку Миса у Лиелвейси покрывает лед толщиной 21 сантиметр.
На Гауе у Царникавы и на Педедзе у Литене во вторник толщина льда составила 17 сантиметров.
В нескольких реках под ледяной коркой выявлен слой шуги толщиной 5–20 сантиметров. Лед во многих местах покрыт снегом, поэтому трудно оценить его состояние. Во многих местах он неоднородной толщины и с трещинами. Выходить на лед опасно.
По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни существенных изменений гидрологического режима не ожидается. Мороз сохранится, и лед будет укрепляться. Открытой воды в реках осталось мало, однако местами такие участки сохраняются — там продолжится образование шуги. При сильных морозах во льду могут появляться новые трещины.