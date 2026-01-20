Лед на реках и озерах Латвии местами достиг 30 см и больше: где сейчас безопаснее всего

20 января самая толстая ледяная корка была зафиксирована на Лиелупе у Стальгене — 36 сантиметров у берега. В то же время на Лиелупе у Слоки средняя толщина льда составляет 14 сантиметров. По измерениям, проведенным днем ранее, у Елгавы Лиелупе покрыта льдом толщиной 16 сантиметров, а на реке Муса у Бауски толщина льда у берега достигает 18 сантиметров.