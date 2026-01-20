"Это издевательство над сортировкой": жители Икшкиле возмущены закрытыми контейнерами для сбора мусора

В группе Facebook «Mūsu Ikšķile» жители отмечают, что контейнеры заперты, и выбрасывать отходы можно только через специальные люки. Это создает сложности, например, с картонной упаковкой, которую перед утилизацией приходится разрывать на мелкие полоски. Жители называют ситуацию «издевательством» и опасаются, что такие меры могут снизить мотивацию к сортировке мусора.