"Это издевательство над сортировкой": жители Икшкиле возмущены закрытыми контейнерами для сбора мусора
фото: Evija Trifanova/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

"Это издевательство над сортировкой": жители Икшкиле возмущены закрытыми контейнерами для сбора мусора

Отдел новостей

Otkrito.lv

Жители Икшкиле в социальных сетях выразили недовольство изменениями, внесенными оператором по управлению отходами Clean R, который закрыл контейнеры для раздельного сбора мусора, значительно усложнив процесс выбрасывания отсортированных материалов, сообщает портал Ogrenet.

В группе Facebook «Mūsu Ikšķile» жители отмечают, что контейнеры заперты, и выбрасывать отходы можно только через специальные люки. Это создает сложности, например, с картонной упаковкой, которую перед утилизацией приходится разрывать на мелкие полоски. Жители называют ситуацию «издевательством» и опасаются, что такие меры могут снизить мотивацию к сортировке мусора.

«Сегодня удивил Clean R. Все контейнеры для сортировки закрыты, нормально выбросить отсортированные отходы невозможно. Крупный картон приходится рвать на полоски, чтобы просунуть в окошко. Честно — издевательство над сортировкой», — написал один из участников группы.

В то же время в дискуссиях прозвучало мнение, что более жесткие ограничения введены из-за поведения самих жителей. Отмечается, что в открытые контейнеры часто выбрасывают несортированные бытовые отходы, крупногабаритные предметы — мебель, шины, а также не сплющенные коробки, которые быстро заполняют емкости.

Также был затронут вопрос процесса вывоза мусора. Часть жителей выразила скепсис, утверждая, что отсортированные и неотсортированные отходы загружаются в одну машину. Другие комментаторы пояснили, что специализированный транспорт часто оснащен отдельными отсеками для разных видов отходов, что позволяет собирать их одновременно, но не смешивая.

Темы

FacebookВидземеClean RИкшкилеНовости регионов

Другие сейчас читают