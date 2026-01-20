"Это издевательство над сортировкой": жители Икшкиле возмущены закрытыми контейнерами для сбора мусора
Жители Икшкиле в социальных сетях выразили недовольство изменениями, внесенными оператором по управлению отходами Clean R, который закрыл контейнеры для раздельного сбора мусора, значительно усложнив процесс выбрасывания отсортированных материалов, сообщает портал Ogrenet.
В группе Facebook «Mūsu Ikšķile» жители отмечают, что контейнеры заперты, и выбрасывать отходы можно только через специальные люки. Это создает сложности, например, с картонной упаковкой, которую перед утилизацией приходится разрывать на мелкие полоски. Жители называют ситуацию «издевательством» и опасаются, что такие меры могут снизить мотивацию к сортировке мусора.
«Сегодня удивил Clean R. Все контейнеры для сортировки закрыты, нормально выбросить отсортированные отходы невозможно. Крупный картон приходится рвать на полоски, чтобы просунуть в окошко. Честно — издевательство над сортировкой», — написал один из участников группы.
В то же время в дискуссиях прозвучало мнение, что более жесткие ограничения введены из-за поведения самих жителей. Отмечается, что в открытые контейнеры часто выбрасывают несортированные бытовые отходы, крупногабаритные предметы — мебель, шины, а также не сплющенные коробки, которые быстро заполняют емкости.
Также был затронут вопрос процесса вывоза мусора. Часть жителей выразила скепсис, утверждая, что отсортированные и неотсортированные отходы загружаются в одну машину. Другие комментаторы пояснили, что специализированный транспорт часто оснащен отдельными отсеками для разных видов отходов, что позволяет собирать их одновременно, но не смешивая.