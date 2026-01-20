При поддержке НАТО в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Одновременно с открытием центра состоится демо-презентация шести принятых в программу акселерации NATO DIANA стартапов из Канады, Словении, Норвегии и Великобритании, которые в течение следующих шести месяцев будут работать в Латвии. Всего в первом полугодии 2026 года в программу приняты 150 стартапов, шесть из которых будут развивать свои решения в Латвии.