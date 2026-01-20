В Эстонии женщина более двух суток провела с застрявшей в дымоходе рукой
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

В Эстонии женщина более двух суток провела с застрявшей в дымоходе рукой

Отдел новостей

LETA / BNS

В одном из уездов Эстонии спасатели освободили женщину, которая провела все выходные с рукой, застрявшей в дымоходе.

В понедельник в уезде Ляэнемаа спасателям пришлось вызволять женщину, которая провела все выходные с застрявшей в дымоходе рукой. 

Вызов в деревню поступил спасателям в 9:23. Выяснилось, что женщина еще в минувшую пятницу начала чистить дымоход, и ее рука застряла. Поскольку вытащить руку пострадавшей не удалось, спасателям пришлось разобрать основание дымохода, чтобы освободить конечность, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Руку удалось освободить, после чего женщину передали медикам скорой помощи, которые доставили ее в больницу.

Темы

Эстония

Другие сейчас читают