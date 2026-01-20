В Эстонии женщина более двух суток провела с застрявшей в дымоходе рукой

Вызов в деревню поступил спасателям в 9:23. Выяснилось, что женщина еще в минувшую пятницу начала чистить дымоход, и ее рука застряла. Поскольку вытащить руку пострадавшей не удалось, спасателям пришлось разобрать основание дымохода, чтобы освободить конечность, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.