Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 17:26
В Эстонии женщина более двух суток провела с застрявшей в дымоходе рукой
В одном из уездов Эстонии спасатели освободили женщину, которая провела все выходные с рукой, застрявшей в дымоходе.
В понедельник в уезде Ляэнемаа спасателям пришлось вызволять женщину, которая провела все выходные с застрявшей в дымоходе рукой.
Вызов в деревню поступил спасателям в 9:23. Выяснилось, что женщина еще в минувшую пятницу начала чистить дымоход, и ее рука застряла. Поскольку вытащить руку пострадавшей не удалось, спасателям пришлось разобрать основание дымохода, чтобы освободить конечность, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.
Руку удалось освободить, после чего женщину передали медикам скорой помощи, которые доставили ее в больницу.