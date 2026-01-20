Обыски были громкими, итог тихим: почему Европрокуратура закрыла дело о мошенничестве в Ливаны

Гораздо меньше внимания было уделено новости о том, что 9 января Европейская прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование по обвинению в мошенничестве при реализации проектов промышленных зон в Ливаны. Никаких уголовных преступлений в действиях бывшего председателя Вайводса обнаружено не было. Следует напомнить, что в октябре прошлого года KNAB передало в Европейскую прокуратуру возбудить уголовный процесс против трех лиц в Валкском самоуправлении о крупном мошенничестве в проекте создания производственной зоны. В ноябре прошлого года такое же дело было начато в Валмиерском крае. Политики предполагают, что эти дела могут закончиться так же, как и дело в Ливаны.