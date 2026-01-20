Пропавшего в Резекне мужчину нашли мертвым на балконе: тело было завернуто в простыню
9 января этого года в Резекне полицейские, проводя оперативные мероприятия по поиску человека, обнаружили на балконе одного из многоквартирных домов тело мужчины 1999 года рождения с признаками насильственной смерти.
7 января 2026 года сотрудники Госполиции получили информацию о без вести пропавшем мужчине 1999 года рождения. Немедленно были начаты поиски, и 9 января в ходе оперативных мероприятий в Резекне на балконе одного из многоквартирных домов было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По первоначальной информации, мужчина получил тяжелые травмы, а его тело было завернуто в простыню.
В ходе досудебного расследования и оперативных мероприятий сотрудники полиции 11 января в Риге задержали возможных виновных — мужчин 1993 и 1998 годов рождения. Их поместили в изолятор временного содержания. Полиция продолжает расследование и устанавливает мотив преступления.
Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом мужчине 1993 года рождения арест также применен в рамках другого уголовного процесса.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет, а также пробационный надзор на срок до трех лет.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.