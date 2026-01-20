Пропавшего в Резекне мужчину нашли мертвым на балконе: тело было завернуто в простыню

7 января 2026 года сотрудники Госполиции получили информацию о без вести пропавшем мужчине 1999 года рождения. Немедленно были начаты поиски, и 9 января в ходе оперативных мероприятий в Резекне на балконе одного из многоквартирных домов было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По первоначальной информации, мужчина получил тяжелые травмы, а его тело было завернуто в простыню.