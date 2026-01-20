На могиле Виктора Цоя нашли мертвую женщину

Российские СМИ сообщали, что экспертиза показала отсутствие в крови Цоя алкоголя и наркотиков. Причиной аварии была признана переутомленность — в то время он много работал, записывал новый материал и почти не отдыхал. Тем не менее вокруг его смерти существует множество других теорий и слухов. 15 августа 2002 года на месте гибели певца был установлен памятник. Инициатива проекта принадлежит обществу «Правое дело», которое до сих пор заботится о памятнике.