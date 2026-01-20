На могиле Виктора Цоя нашли мертвую женщину
На могиле музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге было обнаружено тело женщины, которая пришла почтить память музыканта, возложить цветы и выпить.
Вечером 18 января 47-летняя Алена вместе с двумя знакомыми пришла на кладбище. Все были в состоянии алкогольного опьянения и решили продолжить выпивку уже у могилы Виктора Цоя. В тот момент, когда женщина сидела у памятника, ей внезапно стало плохо. Знакомые вызвали медиков, однако те смогли лишь констатировать смерть.
По предварительной информации, Алена умерла от поддельного (некачественного) алкоголя. Мужчины, находившиеся с ней на кладбище, в настоящее время дают показания. По словам знакомых, погибшая была постоянной посетительницей кладбищ — она часто приходила на могилы знаменитостей и употребляла там алкоголь.
Гибель Виктора Цоя стала одной из самых трагических и символичных потерь в истории русской рок-музыки. Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Трагедия произошла в Латвии, недалеко от Тукумса. Цой на своем автомобиле «Москвич-2141» ехал по шоссе Слока–Талси. Согласно официальной версии следствия, он заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус». Удар был настолько сильным, что музыкант погиб на месте. Водитель автобуса не пострадал.
Российские СМИ сообщали, что экспертиза показала отсутствие в крови Цоя алкоголя и наркотиков. Причиной аварии была признана переутомленность — в то время он много работал, записывал новый материал и почти не отдыхал. Тем не менее вокруг его смерти существует множество других теорий и слухов. 15 августа 2002 года на месте гибели певца был установлен памятник. Инициатива проекта принадлежит обществу «Правое дело», которое до сих пор заботится о памятнике.
Памятное мероприятие на месте гибели Виктора Цоя (15.08.2025)
