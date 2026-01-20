Ринкевич в День памяти защитников баррикад: латвийское общество и сегодня является такой же великой силой

Он отметил, что люди защищали Латвию не потому, что родились с особым геном героя. Президент считает, что люди участвовали в баррикадах, потому что это было логичным поступком. "Если мы не будем участвовать, то это сделают другие. Другие, чьи ценности не совпадают с нашими", - сказал Ринкевич об участниках баррикад.