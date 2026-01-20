Что случилось с белорусскими контрабандными шарами в Литве после вмешательства США?

«На сегодняшний день мы не можем на сто процентов сказать, что это устойчивый процесс и этих зондов больше не будет в аэропорту, давайте ещё подождем, но ситуация значительно улучшилась», — сказал Матулёнис во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas.