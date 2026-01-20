Что случилось с белорусскими контрабандными шарами в Литве после вмешательства США?
Ситуация с контрабандными метеозондами из Беларуси, из‑за которых в прошлом году неоднократно нарушалась работа литовских аэропортов, заметно стабилизировалась, однако далека до финала.
Главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис говорит, что ситуация с контрабандистскими метеозондами из Беларуси значительно улучшилась, но констатировать окончание кризиса пока преждевременно.
«На сегодняшний день мы не можем на сто процентов сказать, что это устойчивый процесс и этих зондов больше не будет в аэропорту, давайте ещё подождем, но ситуация значительно улучшилась», — сказал Матулёнис во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, контрабандистские зонды из Беларуси не создавали проблем литовским ведомствам и должностным лицам уже 45 дней. По мнению Матулёниса, это могло быть обусловлено несколькими причинами: более активной работой правоохранительных органов, погодными условиями, а также беседой посланника США Джона Коула с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко.
Агентство BNS писало, что Коул после упомянутой встречи в декабре объявил, что белорусский диктатор пообещал остановить запуски контрабандных зондов в Литву.
Из-за метеозондов во второй половине прошлого года работа Вильнюсского аэропорта нарушалась более десяти раз, один раз был нарушен график работы Каунасского аэропорта.