Исследование выявило тревожную тенденцию в небольших латвийских компаниях

Опрос предпринимателей показал, что наибольшая часть, или 44% опрошенных компаний, применяют базовые меры кибербезопасности, такие как межсетевые экраны, защищающие сеть от вторжений, и антивирусные программы, однако не делали значительных инвестиций. В то же время в целом 18% опрошенных в Латвии компаний уделяют кибербезопасности повышенное внимание. Из них 12% осознают её стратегическую роль в деятельности предприятия, а для 6% компаний кибербезопасность является постоянным объектом внимания в повседневной работе.