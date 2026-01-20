Исследование выявило тревожную тенденцию в небольших латвийских компаниях
Количество кибератак растет, а уровень угроз в 2025 году в Латвии стал самым высоким за всё время наблюдений, сообщает CERT. При этом всё ещё остаются компании, для которых вопросы кибербезопасности не находятся на повестке дня.
Опрос предпринимателей показал, что наибольшая часть, или 44% опрошенных компаний, применяют базовые меры кибербезопасности, такие как межсетевые экраны, защищающие сеть от вторжений, и антивирусные программы, однако не делали значительных инвестиций. В то же время в целом 18% опрошенных в Латвии компаний уделяют кибербезопасности повышенное внимание. Из них 12% осознают её стратегическую роль в деятельности предприятия, а для 6% компаний кибербезопасность является постоянным объектом внимания в повседневной работе.
В то же время для более чем четверти, или 28% малых и средних предприятий Латвии, кибербезопасность пока не была приоритетом.
Как отмечают эксперты, компании нередко считают, что атаки затрагивают только крупных игроков рынка, однако в реальности именно малые и средние предприятия являются наиболее уязвимыми — им не хватает как технических ресурсов, так и внутренних процедур и обучения сотрудников.
Кибербезопасность — это не только вопрос технологий, это часть устойчивости бизнеса. Даже простые меры, такие как обучение персонала, двухфакторная аутентификация, резервное копирование данных и управление правами доступа, могут оказаться решающими для предотвращения ущерба на тысячи евро.