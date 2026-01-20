Не попали на концерт? Когда обращаться к страховщику, а когда - к организатору
Сезон вирусов, болезнь ребенка или сложности с тем, чтобы добраться до мероприятия из-за плохой погоды — главные причины, по которым часть любителей культуры именно зимой так и не доезжают до концертов и спектаклей. Об этом свидетельствуют данные заявок по страховке билетов, собранные Balcia. Компания поясняет, в каких случаях сначала нужно обращаться к страховщику, а когда — к продавцу билетов.
По данным страхово-технологической компании Balcia, большинство — 60% — клиентов, подавших заявление на компенсацию, не посетили мероприятие из-за болезни: как самого посетителя, так и из-за состояния здоровья ребенка. У 19% планы сорвались по личным причинам, а 7% столкнулись с логистическими проблемами — например, опасной для поездки погодой, поломкой автомобиля, задержанными рейсами или недоступностью общественного транспорта, что затруднило или задержало прибытие на место проведения.
«Люди часто думают, что непредвиденные ситуации случаются редко, но данные показывают обратное — большая часть выплат связана с очень бытовыми обстоятельствами, которые могут случиться с каждым. Многие считают: если не попал на мероприятие, деньги потеряны. Но это не так, если билет был застрахован уже при покупке. Это дает спокойствие, потому что из-за болезни, поломки авто, метели или других непредвиденных обстоятельств семейный бюджет не пострадает», — подчеркивает руководитель направления выплат Balcia в Латвии Алисе Драва.
Страховщик объясняет: если билеты застрахованы, но из-за непредвиденных обстоятельств посетить мероприятие невозможно, первый шаг — связаться со страховщиком, а не с продавцом билетов. В таких случаях продавец билетов возврат средств не обеспечивает и решений по выплате не принимает. Но если мероприятие отменяет или переносит сам организатор, ответственность за возврат денег лежит на организаторе, и тогда нужно обращаться к продавцу билетов.
Собранная Balcia статистика показывает, что пропуск мероприятия может означать заметные финансовые потери. Значительная часть (38%) выплат в прошлом году составляла от 50 до 100 евро, а каждый восьмой страховой случай достигал нескольких сотен евро. Самый дорогой случай компенсации в прошлом году составил почти 500 евро. Обычно выплаты производятся в течение двух дней, что позволяет быстро решить вопрос и продолжить обычную жизнь без лишнего стресса.