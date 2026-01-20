Не попали на концерт? Когда обращаться к страховщику, а когда - к организатору

«Люди часто думают, что непредвиденные ситуации случаются редко, но данные показывают обратное — большая часть выплат связана с очень бытовыми обстоятельствами, которые могут случиться с каждым. Многие считают: если не попал на мероприятие, деньги потеряны. Но это не так, если билет был застрахован уже при покупке. Это дает спокойствие, потому что из-за болезни, поломки авто, метели или других непредвиденных обстоятельств семейный бюджет не пострадает», — подчеркивает руководитель направления выплат Balcia в Латвии Алисе Драва.