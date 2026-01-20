Европейское агентство авиационной безопасности анализирует все случаи GPS-помех над Латвией.
Рекордные помехи GPS в Латвии: число сбоев в небе выросло на 55% за год
В 2025 году в воздушном пространстве Латвии 1276 раз фиксировались помехи в работе GPS, что на 55,6% больше, чем годом ранее, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS).
В декабре прошлого года было зафиксировано 48 нарушений работы GPS, что в 6,1 раза меньше, чем в декабре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 292 раза. Всего в 2024 году было зафиксировано 820 помех в работе GPS, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.
Как ранее заявили в LGS, помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.
Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай помех GPS централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.