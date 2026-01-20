Рекордные помехи GPS в Латвии: число сбоев в небе выросло на 55% за год

В декабре прошлого года было зафиксировано 48 нарушений работы GPS, что в 6,1 раза меньше, чем в декабре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 292 раза. Всего в 2024 году было зафиксировано 820 помех в работе GPS, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.