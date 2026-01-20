Утро вторника в Латвии - самое холодное за последние два года

По данным Latvijas Valsts ceļi, самый сильный мороз ранним утром был -21...-23 градуса во многих районах Латгале и Видземе, а также в западной части страны, в том числе на Лиепайском шоссе у Анниниеки и на Вентспилсском шоссе у озера Усма. Самая низкая температура в 5 часов утра составила -23,2 градуса на Даугавпилсском шоссе у Гостини в Плявиняс.