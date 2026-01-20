Утро вторника в Латвии - самое холодное за последние два года
Во вторник в Латвии было самое холодное утро с 8 января 2024 года, свидетельствуют данные метеорологических станций.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха в 5 часов утра составляла от -10,2 градуса в Вентспилсе до -20,6 градуса в Мерсрагсе, -20,9 градуса в Скривери и -22,4 градуса в Даугавпилсе и Мадоне.
По данным Latvijas Valsts ceļi, самый сильный мороз ранним утром был -21...-23 градуса во многих районах Латгале и Видземе, а также в западной части страны, в том числе на Лиепайском шоссе у Анниниеки и на Вентспилсском шоссе у озера Усма. Самая низкая температура в 5 часов утра составила -23,2 градуса на Даугавпилсском шоссе у Гостини в Плявиняс.
Это самый сильный мороз в стране с 8 января 2024 года, когда в Латгале температура местами достигала -30 градусов.
Сильная геомагнитная буря началась поздно вечером в понедельник и может продолжиться во вторник. В Латвии наблюдалось северное сияние.
Самая высокая температура воздуха в Европе 19 января составила +18...+19 градусов в Испании и Италии. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник составила -24...-25 градусов на севере Скандинавии, в Беларуси и России.