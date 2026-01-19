Праздник Крещения Господня в Даугавпилсе (19.01.26)
ФОТО: несмотря на суровый мороз, в Даугавпилсе верующие смело окунались в ледяную воду
В понедельник, несмотря на сильный мороз, в Даугавпилсе, у Большого Стропского озера, собралось большое количество православных и староверов, чтобы отпраздновать Крещение Господне и принять участие в традиционном обряде освящения воды.
Хотя на улице сегодня стоял сильный мороз, это не остановило верующих от следования древней традиции. После того как духовенство провело торжественную церемонию освящения воды, самые смелые участники праздника три раза полностью погрузились в ледяную воду озера. Этот ритуал символизирует покаяние, очищение тела и души, а также является свидетельством силы веры и готовности следовать примеру Христа.
В Даугавпилсе, где исторически проживает одна из крупнейших в Латвии общин староверов и православных, погружение в прорубь является неотъемлемой частью праздника.
Праздник Крещения Господня, который православная церковь по юлианскому календарю отмечает 19 января, является одним из двенадцати великих церковных праздников. Он посвящен событию, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что в этот день вода обладает особой святостью и целебными свойствами, а также не портится в течение всего года. Традиционно в этот день во льду вырубают прорубь в форме креста.