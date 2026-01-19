ФОТО: несмотря на суровый мороз, в Даугавпилсе верующие смело окунались в ледяную воду

Праздник Крещения Господня, который православная церковь по юлианскому календарю отмечает 19 января, является одним из двенадцати великих церковных праздников. Он посвящен событию, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что в этот день вода обладает особой святостью и целебными свойствами, а также не портится в течение всего года. Традиционно в этот день во льду вырубают прорубь в форме креста.