Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани

Известно, что прощание с кутюрье состоится 21 и 22 января с 11:00 до 18:00 по местному времени на площади Миньянелли, 23, в Риме. Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в 11:00 в базилике Санта-Марии-дельи-Анджели на площади Республики, 8, в центре Рима.