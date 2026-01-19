Валентино (1932-2026).
В мире
Сегодня 20:10
Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани
На 94-м году жизни скончался основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани, сообщает La Repubblica.
Валентино Гаравани было 93 года. «Он ушел из жизни сегодня в тишине своей римской резиденции, окруженный любовью своих близких», — сказано в сообщении культурно-исторического Фонда Гаравани.
Известно, что прощание с кутюрье состоится 21 и 22 января с 11:00 до 18:00 по местному времени на площади Миньянелли, 23, в Риме. Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в 11:00 в базилике Санта-Марии-дельи-Анджели на площади Республики, 8, в центре Рима.
Валентино Гаравани — итальянский модельер, основатель дома моды Valentino и благотворительного фонда L.I.F.E. В 1998 году он продал свой модный дом предпринимателю Джанни Аньелли, однако он продолжал создавать для него коллекции. В 2007 году Гаравани объявил о своем уходе на пенсию.