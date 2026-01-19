МИД Латвии: данных о пострадавших латвийцах в катастрофе поездов в Андалусии нет

Она отметила, что МИД поддерживает контакт с испанской полицией, которая при наличии информации передаст ее посольству. По словам пресс-секретаря МИД, учитывая, что сейчас не туристический сезон, вероятность того, что пострадали латвийцы, относительно невысока.