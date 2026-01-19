Утром до -24: в Латвии часть детей может не идти в школу из-за мороза
Во вторник утро в Латвии может начаться с морозов, которые напрямую касаются школьников: синоптики прогнозируют, что ночью и утром местами во всех регионах температура опустится до -20…-24°. Это значит, что в отдельных местах дети до 12 лет имеют право не идти в школу.
Согласно правилам Кабинета министров, для учебных заведений установлены «пороговые» температуры. Школьники до 12 лет могут не посещать занятия, если на улице ниже -20°. Для учеников с 13 лет порог ниже — они могут остаться дома, если температура опускается как минимум до -25°.
В целом по стране на большей части территории ожидается ниже -15°, а местами на побережье будет около -10°. Осадков не прогнозируют, но в отдельных районах возможны туман и изморозь. Ветер будет слабым, местами ожидается штиль.
С вечера понедельника до утра вторника на востоке страны действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе.
Днем будет преимущественно солнечно, хотя местами в Курземе и на северо-западе Видземе небо может затянуть облаками. Температура в середине дня составит от -4 до -14°. Из-за мороза и слабого ветра местами, особенно в городах, может ухудшиться качество воздуха.
В Риге во вторник ожидается солнечная погода. Утром будет около -13° в центре и до -21° в окрестностях, днем — примерно -10°. Таким образом, в отдельных районах ближе к Риге температурный фон может приблизиться к отметкам, при которых младшие школьники могут остаться дома.