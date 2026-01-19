Утром до -24: в Латвии часть детей может не идти в школу из-за мороза

Согласно правилам Кабинета министров, для учебных заведений установлены «пороговые» температуры. Школьники до 12 лет могут не посещать занятия, если на улице ниже -20°. Для учеников с 13 лет порог ниже — они могут остаться дома, если температура опускается как минимум до -25°.