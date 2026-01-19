Объявлено желтое предупреждение о сильном морозе
Во вторник ночью и утром местами во всех регионах Латвии температура воздуха опустится до -20…-24 градусов, прогнозируют синоптики.
На большей части страны температура опустится ниже -15 градусов, а местами на побережье будет держаться около -10 градусов. Осадков не ожидается, в отдельных районах возможны туман и изморозь. Будет дуть слабый южный ветер, местами ожидается штиль.
С вечера понедельника до утра вторника в восточной части Латвии будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном морозе.
Днем будет светить солнце, однако местами в Курземе и на северо-западе Видземе ожидается облачная погода, без осадков. При слабом ветре и штиле температура в середине дня составит от -4 до -14 градусов.
Из-за мороза и отсутствия ветра местами, особенно в городах, может ухудшиться качество воздуха.
В Риге во вторник ожидается солнечная погода и слабый южный ветер. Утром температура составит около -13 градусов в центре города и до -21 градуса в окрестностях Риги; днем — примерно -10 градусов.
Если температура воздуха опускается ниже -20 градусов, ученики младших классов могут не посещать учебные заведения.
Согласно правилам Кабинета министров, для школ установлены температурные пороги, при достижении которых ученики могут оставаться дома. Дети до 12 лет могут не идти в школу, если температура ниже -20°. Ученики с 13 лет могут не посещать школу, если воздух остыл как минимум до -25°.