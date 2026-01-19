Объявлено желтое предупреждение о сильном морозе

Согласно правилам Кабинета министров, для школ установлены температурные пороги, при достижении которых ученики могут оставаться дома. Дети до 12 лет могут не идти в школу, если температура ниже -20°. Ученики с 13 лет могут не посещать школу, если воздух остыл как минимум до -25°.