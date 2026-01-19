В Риге скоро состоится уникальное научное мероприятие мирового масштаба

С момента первой конференции в 1998 году в Орхусе (Дания) QIP стала крупнейшей глобальной платформой квантовых исследований, ежегодно объединяющей представителей ведущих академических и индустриальных организаций со всего мира. В Латвии конференция пройдет впервые и соберет около 900 участников из 42 стран, в том числе из США, Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Бельгии, Финляндии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Молдовы, Непала, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Латвии, Литвы, Эстонии и других государств.