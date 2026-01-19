В Риге скоро состоится уникальное научное мероприятие мирового масштаба
С 24 по 30 января в Риге пройдет 29-я ежегодная конференция по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP), которую в этом году организует Латвийский университет (ЛУ).
«Право проводить конференцию QIP в Латвии — это высшая оценка работы ученых Латвийского университета, поскольку почти 20-летняя деятельность в области квантовых алгоритмов получила международное признание. Мы целенаправленно развивали направление квантовых алгоритмов в Латвии, сформировав международную исследовательскую группу, которая может гордиться методами, лежащими в основе более чем 20% квантовых алгоритмов, разработанных учеными по всему миру», — рассказал ректор ЛУ профессор Гундарс Берзиньш.
С момента первой конференции в 1998 году в Орхусе (Дания) QIP стала крупнейшей глобальной платформой квантовых исследований, ежегодно объединяющей представителей ведущих академических и индустриальных организаций со всего мира. В Латвии конференция пройдет впервые и соберет около 900 участников из 42 стран, в том числе из США, Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Бельгии, Финляндии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Молдовы, Непала, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Латвии, Литвы, Эстонии и других государств.
24 и 25 января конференцию откроет цикл лекций, в рамках которого исследователи из Германии, Франции, Италии и Израиля предложат углубиться в такие темы, как квантовые алгоритмы, методы коррекции ошибок для квантовых компьютеров и проверка гипотез о квантовых состояниях.