Дети больше не молчат: количество жалоб на нарушение прав ребенка выросло в полтора раза

Она пояснила, что заявления поступили в структурное подразделение ЦЗД - службу надзора за правами детей. С заявлениями обращались в том числе различные учреждения - образовательные организации, торговые центры, сиротские суды и другие учреждения, у которых возникли подозрения о возможных нарушениях прав детей.