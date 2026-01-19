Самые прибыльные отрасли года: эксперты объяснили, где сейчас лучше всего зарабатывают
Несмотря на то, что мировая экономика не демонстрирует убедительных результатов, наблюдается рост напряженности в межгосударственных отношениях и возможен полный крах привычного порядка, фондовые рынки продолжают достигать новых исторических максимумов.
TVNET Bizness поинтересовался у экспертов по инвестициям, станет ли 2026 год, как и предыдущий, годом стремительного роста цен акций и биржевых индексов. По словам инвестиционного стратега Luminor Asset Management Игоря Лахтадира, хорошая новость заключается в том, что эксперты по-прежнему прогнозируют резкий рост прибыли компаний. Он ссылается на опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, по прогнозам которых прибыль компаний, входящих в индекс 500 крупнейших предприятий США Standard & Poor’s 500, в этом году может вырасти примерно на 16%.
В свою очередь прибыль компаний, котирующихся на европейском фондовом рынке, может увеличиться на 10%, а на развивающихся рынках - почти на 19%. Руководитель управления финансовых рынков Rietumu Banka Дмитрий Морозов считает, что наибольший потенциал сейчас наблюдается в тех сегментах экономики, где спрос уже материализуется в реальном притоке инвестиций, например, в сфере искусственного интеллекта, оборонной промышленности и связанных с ними технологических и промышленных сегментах.
По словам эксперта, в этих отраслях рост поддерживается как государственными, так и частными инвестициями, а также долгосрочными стратегическими приоритетами. "В то же время более слабый потенциал дальнейшего роста наблюдается у отраслей, где рост цен на акции ранее в значительной степени базировался на оптимизме инвесторов, а не на стабильном росте прибыли. В качестве примера можно назвать отдельные сегменты коммерческой недвижимости, особенно офисные помещения, где спрос по-прежнему ограничен из-за широкого распространения удаленной работы и высоких затрат на содержание", - говорит Морозов.