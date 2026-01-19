Самые прибыльные отрасли года: эксперты объяснили, где сейчас лучше всего зарабатывают

По словам эксперта, в этих отраслях рост поддерживается как государственными, так и частными инвестициями, а также долгосрочными стратегическими приоритетами. "В то же время более слабый потенциал дальнейшего роста наблюдается у отраслей, где рост цен на акции ранее в значительной степени базировался на оптимизме инвесторов, а не на стабильном росте прибыли. В качестве примера можно назвать отдельные сегменты коммерческой недвижимости, особенно офисные помещения, где спрос по-прежнему ограничен из-за широкого распространения удаленной работы и высоких затрат на содержание", - говорит Морозов.