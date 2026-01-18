Мороз крепчает: чего ждать от погоды в ближайшее время?
В ближайшие дни погода в Латвии останется стабильной и сухой: существенных осадков не прогнозируется, а основные изменения будут связаны с температурой и видимостью — местами возможен туман, а во второй половине недели мороз начнет усиливаться.
В понедельник и вторник будет солнечно, однако временами небо будут закрывать облака. Осадки в эти дни не ожидаются. При слабом ветре во вторник местами образуется туман, который ухудшит видимость. Ночью на большей части территории воздух остынет до -13…-18°, местами при прояснении будет еще холоднее — до -20…-21°, лишь на побережье будет немного теплее. Днем в понедельник температура поднимется до -5…-10°, а во вторник — до -3…-8°, при этом на востоке сохранится более холодная погода.
В среду облаков станет больше, лишь местами между ними будет пробиваться солнце. Ночью ветер останется слабым, поэтому местами образуется туман, который в отдельных районах может сохраниться и утром. Днем ветер повернет на восточный, северо-восточный и будет дуть от слабого до умеренного. Температура и ночью, и днем останется примерно в тех же пределах, что и в предыдущие дни, но днем на побережье потеплеет до -1…-5°.
Во второй половине недели по территории Латвии, под влиянием антициклона, вернется более холодная воздушная масса, из-за чего мороз снова начнет усиливаться, при этом порывистый ветер и осадки по-прежнему не ожидаются. В выходные, при прояснении, ночью и утром местами температура опустится ниже -20°.