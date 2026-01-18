Мороз крепчает: чего ждать от погоды в ближайшее время?

В понедельник и вторник будет солнечно, однако временами небо будут закрывать облака. Осадки в эти дни не ожидаются. При слабом ветре во вторник местами образуется туман, который ухудшит видимость. Ночью на большей части территории воздух остынет до -13…-18°, местами при прояснении будет еще холоднее — до -20…-21°, лишь на побережье будет немного теплее. Днем в понедельник температура поднимется до -5…-10°, а во вторник — до -3…-8°, при этом на востоке сохранится более холодная погода.