Деньги нашлись! Правительство перебросило миллионы из других отраслей на достройку онкоцентра

Министерство экономики сообщает, что доступное финансирование по мероприятию "Повышение энергоэффективности государственных зданий" составляет 101,696 млн евро. В ходе отбора проектов до 31 октября 2025 года было подано 36 проектов на общую сумму 87,652 млн евро.