На второй этап реконструкции Латвийского онкоцентра планируют направить 14,059 млн евро.
Деньги нашлись! Правительство перебросило миллионы из других отраслей на достройку онкоцентра
Из средств, выделенных на повышение энергоэффективности государственных зданий, на реализацию второго этапа реконструкции здания Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) планируется выделить 14,059 миллиона евро, говорится на портале правовых актов.
Министерство экономики сообщает, что доступное финансирование по мероприятию "Повышение энергоэффективности государственных зданий" составляет 101,696 млн евро. В ходе отбора проектов до 31 октября 2025 года было подано 36 проектов на общую сумму 87,652 млн евро.
Как сообщалось, в конце прошлого года правительство согласилось выделить 48,3 миллиона евро на реконструкцию здания ЛОЦ, тем самым обеспечив полное финансирование для завершения работ по реконструкции.
Средства будут выделены за счет перераспределения структурных фондов ЕС, доступных Латвии из проектов в других отраслях.