В Латвии стало больше латышей по доле населения.
Сегодня 20:21
ЦСУ: в Рижском самоуправлении латышей меньше половины, несмотря на общий рост доли по стране
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в Рижском самоуправлении латыши составляют менее половины населения - 48%, хотя в целом по стране их доля за год выросла до 63,5%.
По сравнению с 2024 годом доля латышей в Латвии увеличилась на 0,3 процентных пункта. В то же время общая численность населения сократилась с 1 878 575 человек в начале 2024 года до 1 860 565 человек в начале прошлого года.
Пропорционально наибольшая численность населения латышской национальности в начале 2025 года была в Смилтенском и Кулдигском самоуправлениях. В этих краях 93,2% всего населения составляли латыши.
В то же время в Даугавпилсе была самая низкая доля латышей - 21,4%. По данным Центрального статистического управления, в начале прошлого года латыши составляли менее половины населения в Аугшдаугавском (43,8%), Резекненском (48,1%), Олайнском (48,1%) и Рижском (48%) самоуправлениях.