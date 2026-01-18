Творчество российского певца Юрия Шатунова поставило в тупик Нарвский дом культуры
Нарвский дом культуры "Ругодив" направил в Министерство культуры Эстонии официальный запрос с просьбой разъяснить, действуют ли в Эстонии ограничения на использование музыкальных произведений российского исполнителя Юрия Шатунова на публичных мероприятиях. Об этом сообщает rus.err.ee.
Учреждение просит пояснить нормы и правила, регулирующие использование музыкальных произведений на публичных мероприятиях, а также возможные ограничения, касающиеся произведений авторов и артистов из так называемых недружественных стран.
Особое внимание в запросе уделено вопросу, распространяются ли действующие в Эстонии ограничения на музыку Шатунова, который скончался в июне 2022 года и, по информации "Ругодива", при жизни не занимался политической деятельностью и не делал публичных политических заявлений.
В доме культуры уточняют, возможно ли в соответствии с действующим законодательством провести 7 марта 2026 года публичный концерт в муниципальном учреждении с использованием песен Шатунова. В программе концерта вокальной студии "Шанс" запланировано исполнение почти двадцати композиций певца, среди которых "Белые розы", "Седая ночь", "Детство" и "Розовый вечер".
Авторы запроса просят предоставить официальный письменный ответ либо указать компетентный орган, к которому следует обратиться для получения оценки.