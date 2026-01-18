В Латвии
Сегодня 18:10
В понедельник в Латвии будет холодно и сухо, на востоке до -20°
Латвию ждут сухие и морозные сутки: ночью местами до -19°, днем — солнце сквозь облака и до -5…-10°.
Ночью облаков будет немного, осадки не ожидаются. Ветер слабый. Воздух остынет до -13…-18°, местами в прибрежных районах будет чуть теплее — -9…-12°, а в восточных районах температура может опуститься до -20°.
В Риге ночью будет ясно и сухо. При слабом ветре температура воздуха понизится до -13…-15°.
Днем солнце будет часто пробиваться сквозь облака, и погода останется сухой. Ветер будет слабым, а температура воздуха не поднимется выше -5…-10°.
В Риге сохранится переменная облачность без осадков. При слабом ветре температура воздуха повысится до -8…-10°.