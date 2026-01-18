После пожара больница Страдиня продолжает работать в обычном режиме
В туннеле между зданиями Клинической университетской больницы им. Страдиня в субботу ночью был потушен пожар.
Согласно информации Государственной пожарно-спасательной службы, в 22.42 был получен вызов на улицу Пилсоню, где в подвальном этаже новостройки лечебного учреждения произошло возгорание на площади 150 квадратных метров. Работы на месте происшествия были завершены до 3 часов ночи.
При отсутствии прямой угрозы, но из соображений безопасности в пристроенном рядом здании шесть человек были переведены в другие помещения, а в одном из зданий были проветрены помещения.
Пожар возник в соединительном туннеле между 21-м корпусом больницы и зданием A1. «Оснований для беспокойства нет — больница продолжает работу в обычном режиме, угрозы для пациентов и персонала нет», — сообщает руководитель отдела общественных отношений Клинической университетской больницы им. Страдиня Винета Клявина.